ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة محل ذهب بالإسكندرية

تمكن ضباط مباحث قسم مكافحة جرائم السرقات، بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط تشكيل عصابي؛ لاتهامهم بسرقة 110 "غوايش" من محل ذهب، بعد تلثمهم وكسر فاترينته الخارجية بآلة حديدية.

وتلقى قسم شرطة سيدي جابر، بلاغًا من مالك محل مصوغات ذهبية، 66 عامًا، كائن في منطقة كيلوباترا، يفيد بأنه حال تواجده داخل المحل "ملكه" فوجئ بشخصين مجهولين "مُلثمان" يترجلان من سيارة "قيادة ثالث" توقفت أمام المحل، وقاما بكسر الفاترينة الخارجية، باستخدام 2 مطرقة حديدية، والاستيلاء على 110 "غوايش"، وفروا هاربين.

وبتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء شريف ذكي رؤوف، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة، وباستهدافهم تم ضبطهم وبحوزة أحدهم السيارة الملاكي المستخدمة في الواقعة، وبحوزة الآخر مبالغ 1000 دولار، و15 ألف جنيه مصري، وسيارة ملاكي، وبحوزة المتهم الثالث 1300 جنيه.

ووفقًا، لبيان أمني، اليوم الثلاثاء، بمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، بعد استئجار السيارة المضبوطة بحوزة المتهم الأول، من معرض لتأجير السيارات، وشراء الأدوات "2 مطرقة حديدية"، وبإرشادهم تم ضبط جميع المسروقات عقب تقطيعها لأجزاء تمهيدًا لبيعها.