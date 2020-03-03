ماكرون: فرنسا تصادر جميع مخزون البلاد من الكمامات الطبية

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كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر موقع تويتر أن البلاد تصادر حاليا جميع مخزونات الكمامات الطبية الواقية في البلاد، إلى جانب تلك التي يجري إنتاجها.