ترامب يبحث مع رئيس وزراء اليونان مسألة الهجرة وتأمين الحدود

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(د ب أ)

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مسألة الهجرة وتأمين الحدود.

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن ترامب "أعرب عن دعمه لجهود اليونان في تأمين حدودها وشجع اليونان على العمل مع الشركاء الإقليميين للتصدي للتحركات الجماعية للمهاجرين إلى أوروبا"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن يوم السبت أن أبواب الاتحاد الأوروبي مفتوحة بالنسبة للمهاجرين. وبناء على ذلك حاول آلاف الأشخاص العبور إلى اليونان.

واستخدمت قوات الأمن اليونانية غازا مسيلا للدموع ضد المهاجرين على الحدود. وأعلنت اليونان تعليق إجراءات اللجوء لمدة شهر بالنسبة لأي مهاجرين جدد دخلوا بشكل غير شرعي.