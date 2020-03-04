صندوق النقد والبنك الدولي يلغيان مؤتمر الربيع بسبب كورونا

ألغى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مؤتمرهما السنوي الذي كان مقررا إقامته في الربيع في الولايات المتحدة بسبب انتشار فيروس كورونا المتحور.

وكان من المقرر إقامة هذا المؤتمر في مقر المنظمتين في العاصمة الأمريكية واشنطن في منتصف نيسان/أبريل المقبل.

وأوضحت كريستالينا جيورجيفا، رئيسة صندوق النقد، وديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، في واشنطن اليوم الثلاثاء أن من المنتظر عقد هذا المؤتمر عبر "صيغة افتراضية"، وأضافا أن الهدف من ذلك هو ضمان صحة وسلامة المشاركين من الدول الأعضاء والعاملين في المؤسستين.

ولا يزال من غير الواضح بعد المقدار الذي سيحل في الاجتماع الافتراضي عبر الفيديو والبث المباشر محل الاجتماع التقليدي الذي كان يتم قبل ذلك.

وأعلن الصندوق والبنك أن من المنتظر استنفاد كل الإمكانات الرقمية بالكامل لإتاحة إجراء المشاورات مع الدول الأعضاء.

ويشارك في الاجتماع الذي سينعقد بين 13 حتى 19 من الشهر المقبل مصرفيون ووزراء مالية ومسؤولون رفيعو المستوى من كل أنحاء العالم وممثلون عن بنوك مركزية.