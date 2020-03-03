قذف بركان جبل ميرابي، الواقع في جزيرة جاوة الإندونيسية، أعمدة من الرماد بارتفاع نحو 6 آلاف متر في الهواء اليوم الثلاثاء.

واستمر ثوران البركان نحو 7 دقائق، حسبما ذكر مركز أبحاث الكوارث الجيولوجية عبر موقعه الإلكتروني.

وأضاف المركز: "ننصح السكان المحليين بالتزام الهدوء والقيام بأنشطتهم كالمعتاد خارج دائرة نصف قطرها ثلاثة كيلومترات من الجبل".

وأوضح أن مستوى التحذير في جبل ميرابي سيظل في ثالث أعلى مستوى بسبب نشاطه المستمر.

ودفع الرماد المنبثق من البركان لإغلاق مطار ادي سويمارمو في مدينة سولو، وإلغاء 4 رحلات جوية، بحسب ما قاله "هاندي هيرودهيتياوان" متحدث باسم الشركة المشغلة للمطار.

وأضاف "نحن ننسق مع السلطات لرصد تأثير حركة الرماد البركاني على الرحلات الجوية".

وكان آخر ثوران في جبل ميرابي البالغ ارتفاعه 2968 مترا قد وقع في عام 2010، عندما لقي أكثر من 340 شخصا حتفهم ونزح أكثر من 60 ألفا، ويعد الأكثر نشاطا بين براكين إندونيسيا الـ127.