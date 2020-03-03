 سفينة الإنزال الروسية «نوفوتشيركاسكا» تتجه إلى ميناء طرطوس السوري - بوابة الشروق
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سفينة الإنزال الروسية «نوفوتشيركاسكا» تتجه إلى ميناء طرطوس السوري

البحرية الروسية
البحرية الروسية
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 3 مارس 2020 - 10:28 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 3 مارس 2020 - 10:28 ص

اجتازت سفينة الإنزال الكبيرة التابعة للبحرية الروسية (نوفوتشيركاسكا) مضيق البوسفور، وتوجهت إلى البحر المتوسط لتستقر في ميناء طرطوس السوري.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الثلاثاء، أن هذه هي أول رحلة تقوم بها (نوفوتشيركاسكا) إلى سوريا هذا العام، وفي الوقت نفسه، هذه هي السفينة الرابعة للبحرية الروسية التي تتجه نحو سوريا، حيث توجهت قبل ذلك الفرقاطتان (الأدميرال ماكاروف، والأدميرال جريجوروفيتش)، و(أورسك).

يشار إلى أن الفرقاطتين (الأدميرال ماكاروف، والأدميرال جريجوريفيتش) مسلحتان بصواريخ كاليبر.. فيما كان رئيس قسم دعم المعلومات لأسطول البحر الأسود أليكسي روليف قد أعلن أن السفن ستنضم هناك إلى المجموعة الدائمة للبحرية الروسية.

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