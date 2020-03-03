مذيع أميركي يعتزل بسبب التحرش والانتقادات

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أعلن المذيع التلفزيوني الأمريكي الشهير، كريس ماثيوز، اعتزاله على الهواء مباشرة واعتذر عن سلوكه بعد ادعاءات بالتحرش الجنسي وردود غاضبة على تغطيته للانتخابات الداخلية في الحزب الديمقراطي.

وقال ماثيوز قبل بداية برنامجه على شاشة "إم.إس.أن بي.سي"، أمس الاثنين، "قررت أن الليلة ستكون آخر حلقة من برنامج هاردبول"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف ماثيور (74 عاما): "بعض الرجال، بمن فيهم أنا، يظنون أن المجاملات حول مظهر المرأة لا بأس بها لكنها لم تكن كذلك أبدا... أنا أعتذر لإدلائي بتعليقات مماثلة في الماضي".

وغادر ماثيوز موقع التصوير خلال فترة استراحة إعلانية تاركا ما تبقى من البرنامج ليقدمه زميل له.

وأمضى ماثيوز عقودا في استجواب القادة السياسيين في برنامجه الحواري السياسي الليلي "هاردبول"، لكنه وجد نفسه في دائرة الضوء بعدما اتهمه ضيفة سابقة بإدلاء ملاحظات غير لائقة بشكل منتظم.