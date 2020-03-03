وزير الرياضة: لدينا 7 ملاعب جاهزة لحضور الجماهير في الدور الثاني للدوري

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أعلن أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن جاهزية 7 ملاعب لحضور الجماهير لمباريات كرة القدم، بداية من الدور الثاني لمسابقة الدوري.

وقال صبحي، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورت": " نبحث مع وزير الداخلية إمكانية زيادة أعداد الجماهير في المباريات المقبلة".

وأضاف: "7 استادات جاهزة لاستضافة الجماهير في بداية الدور الثاني من الدوري، وباقي الاستادات وقعنا بروتوكول تعاون مع أحدى الشركات لتجهيزها بشكل كامل وتطويرها من أجل استضافة الأحداث الكبرى".

وتابع: " الأهلي والزمالك والمصري أرسلوا لي خطابات كيف يتم التنسيق من أجل دخول الجماهير إلى المدرجات خلال مباريات فرقهم بالبطولات المختلفة".

وأوضح: " أطالب الجماهير بالتعاون مع الجهات المعنية للعودة للمدرجات".

وأردف: "اللجنة الخماسية مهمتها حاليا الانتهاء من اللائحة الجديدة والتجهيز للانتخابات الجديدة".

وأشار، إلى أن وزارة الشباب والرياضة، منوط بها أن تضع حلول مستقبلية ، مؤكدًا لن نسمح بتكرار أحداث مباراة السوبر مرة أخرى.

واستطرد: "وزارة الرياضة تتدخل عندما تخرج الأمور عن النص، الوزارة لها أسس في التدخل وطرق معينة، ندعم اتحاد الكرة في اتخاذ القرارات الحاسمة".

وشدد: "حدثت أزمة من قبل، في مواعيد المباريات، بين قطبي الكرة المصرية واتحاد الكرة وتدخلنا وأوجدنا حلول، وتدخلت في أحداث مباراة السوبر وفقًا لأسس وطرق معينة، وكنا على تواصل مع جميع الأطراف".

وأكد: "زيارتي للخطيب جاءت للاطمئنان عليه واستعراض أزمة مباراة الجونة والنقاش لعدة ساعات، وتواصلت مع وزير الرياضة التونسي لترتيب رحلة الزمالك إلى رادس، مثلما سافرت وحضرت مباراة الأهلي في نهائي دوري الأبطال في تونس لأنه واجب وطني".

وتابع: "سألت نفسي أكثر من مرة هل من المناسب لعب 4 قمم في وقت قصير؟"

واختتم: "كان لدينا تنسيق مع جميع عناصر الأزمة، وزير الشباب والرياضة ليس وزير كرة قدم، ليس رئيس اتحاد الكرة واعضاء اللجنة ".