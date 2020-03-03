خبراء تجمع «أوبك بلس» يراجعون تأثير انتشار كورونا على سوق النفط

يرجع خبراء الدول الأعضاء في تجمع "أوبك بلس" تأثيرات انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد 19) الذي أودى بحياة نحو 3000 شخص على أسواق النفط العالمية في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي، وذلك قبل بدء اجتماعات وزراء هذه الدول لمناقشة أوضاع سوق النفط خلال الفترة من 4 إلى 6 مارس الحالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الدول النفطية العشر الأخرى المتحالفة مع المنظمة في إطار تجمع "أوبك بلس" تواجه تحديات غير مسبوقة في ظل اقتراب أزمة انتشار فيروس كورونا الجديد التي بدأت في الصين من التحول إلى وباء عالمي، مضيفة أن النمو في استهلاك الوقود يمكن أن يتلاشى خلال العام الحالي، في الوقت الذي سجلت فيه أسعار النفط الخام خلال الأسبوع الماضي أكبر تراجع أسبوعي لها منذ الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008.

ولكي يتمكن تجمع "أوبك بلس" من الاتفاق على خفض الإنتاج لوقف تراجع الأسعار، سيحتاج إلى التغلب على معارضة روسيا لهذه الخطوة، مع مواجهة مخاطر تجميع وفود من 23 دولة عضو في التجمع في ظل انتشار فيروس كورونا. وتعاني واحدة من هذه الدول وهي إيران من انتشار فيروس كورونا وإصابة عدد من كبار مسؤوليها به.

وقال مسؤولون في أوبك إنه في محاولة للحد من مخاطر انتشار العدوى تعتزم المنظمة اتخاذ خطوة غير مسبوقة بمنع الصحفيين من دخول مقرها في فيينا أثناء الاجتماع.

يأتي ذلك في حين اجتمعت اللجنة الفنية المشتركة لتجمع "أوبك بلس" اليوم الثلاثاء لتقييم تأثير انتشار فيروس كورونا. وكانت اللجنة في اجتماعها السابق في فبراير الماضي قد أوصت بخفض الإنتاج بمقدار 600 ألف برميل يوميا لكن الأمور ازدادت سوءا منذ ذلك الوقت.

وقال أحد المشاركين في الاجتماعات إن الخبراء سيدرسون 5 سيناريوهات للطلب العالمي على النفط، وهذه الدراسة ستحدد ما إذا كانت التوصيات السابقة بشأن كمية الخفض المطلوبة مازالت صالحة، بحسب مصدر آخر.

وأصبحت أزمة كورونا أزمة عالمية مع إلغاء مئات رحلات الطيران في أوروبا وآسيا وإغلاق المدارس في اليابان وفرض حجر صحي على العديد من المدن الإيطالية وارتفاع أعداد الضحايا في العديد من الدول من الولايات المتحدة وحتى طهران.

وبحسب بعض المحللين والمستثمرين والتجار، فإن الاستهلاك العالمي من النفط يمكن ألا يسجل أي نمو خلال العام الحالي وذلك للمرة الأولى منذ حوالي 40 عاما.