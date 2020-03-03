المدارس الأمريكية تضع خطة للتعامل مع كورونا: غسل اليدين لمدة 20 ثانية

تأثر مئات الطلاب في الصين واليابان وغيرهما من الدول؛ بسبب إغلاق المدارس خوفًا من انتشار فيروس كورونا، وكان هذا مشابهًا لما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم إغلاق عدة مدارس بغرض تعقيمها قبل إعادة الطلاب إليها، وذلك بعد أن أثبتت الفحوصات أن أحد الموظفين في إحدى المدارس الابتدائية بولاية أوريجون حاملًا للفيروس.

ووفقا لما نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن جميع المدارس الأمريكية بمختلف المراحل الدراسية على اتصال بإدارات الصحة المحلية؛ للحصول على المشورة لمنع تفشي فيروس كورونا بين الطلاب.

وقالت دونا مازيك، المديرة التنفيذية للرابطة الوطنية للممرضين والممرضات بالولايات المتحدة، إن فيروس كورونا يمكن أن ينتشر بسهولة في المدارس بسبب التجمعات، وهذا ما يحدث في موسم الأنفلونزا؛ لذلك يتم اتخاذ التدابير الوقائية التي تتبع سنويًا ولكن بشكل أكثر قوة.

وأوضحت أن من أبرز التدابير التي يتم اتخاذها في المدارس غير المغلقة، غسل اليدين لمدة 20 ثانية على الأقل عدة مرات يوميًا خلال اليوم الدراسي، والتنبيه على الطلاب بضرورة تجنب لمس العين والأنف والفم منعًا لانتشار الجراثيم، وتطهير الأسطح مثل المكاتب والأبواب وغيرها من الأماكن في المدرسة، والحرص على ترك مسافة 3 أقدام بين كل طالب وآخر، مع التنبيه على الطلاب بالبقاء في المنزل في حالة ظهور أعراض الأنفلونزا عليهم.

وأكدت أن تواصل مسئولي الصحة حول كورونا لا يقتصر على المدارس والطلاب فقط، بل يمتد للعائلات؛ لتخفيف شعورهم بالقلق من انتشار الفيروس، وضمان أن التوعية ستصل إلى الطلاب من كل الجوانب.

وأشارت إلى أن الممرضين والممرضات يركزون على نشر تدابير الوقاية في المدارس ويتحدثون مع أولياء الأمور عن كل ما يخص الفيروس التاجي وكيفية الوقاية منه ومدى تمكن المدارس من السيطرة عليه.

وقالت إن المناطق التعليمية تعمل بشكل دائم على مراجعة وتحديث خطط الاستجابة للأمراض المعدية للحفاظ قدر الإمكان على صحة الطلاب، موضحة أن هذا الإجراء أصبح يتبع في جميع المدارس منذ ظهور وباء إنفلونزا "H1N1" عام 2009.

أما دان دومينيك، المدير التنفيذي لجمعية المشرفين على المدارس، أوضح أنه بمجرد ظهور أعراض البرد على أي طالب، يتم عزله لحماية الآخرين، واستدعاء فريق من الصحة للتعامل معه مع تطهير المكان، مؤكدًا أن ذلك ضروري لأن الفصول الدراسية ستكون حاضنة للفيروس إذا ظهرت إصابة.

وأشار إلى أن إغلاق المدارس يتم تحديده وفقًا لعدة معايير، منها نسبة تغيب الطلاب والموظفين عن الحضور، ومدى انتشار الفيروس في البلد، والحالات المصابة.

وأوضح أن الوقت الحالي يمنح قدرة أكبر على احتواء الفيروس دون التسبب في ضرر للطلاب؛ بسبب توفر التكنولوجيا التي لم تكن متوفرة عند انتشار وباء "H1N1"، حيث إن الآن يمكن التواصل مع الطلاب عبر الإنترنت ومنحهم دروسهم بشكل عادي في المنزل بشكل جماعي بدلًا من المدارس.

وقال إن بعض المدارس أكدت أنها ستوزع أجهزة إلكترونية على الطلاب للدراسة منزليًا بمجرد إغلاقها؛ لأن ذلك سيكون الملاذ الآمن للدراسة في حالة انتشار فيروس كورونا في البلاد.