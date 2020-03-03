هل يكون أبو ريدة «منقذ الكاف» من الأزمات المتلاحقة؟

ينوي هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق والعضو في المجلس التنفيذي بالاتحاد الدولي "فيفا" الترشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وفقًا لمصدر مسئول، وذلك بعد اتصالات من اتحادات أهلية في القارة السمراء، تحثه على خوض غمار المنافسة أمام أحمد أحمد، بعد دخول الكاف في نفق مظلم من الأزمات التي لا تنتهي.

وأوضح المصدر أن أبو ريدة يحظى بدعم من رؤساء الاتحادات الأهلية في القارة الإفريقية قبل خوض غمار الانتخابات المُقرر لها العام المقبل، بالإضافة لمساندة ومؤازرة من جياني إنفانتينيو، رئيس الفيفا الذي يبدو وكأنه يريد التخلص من أحمد أحمد بسبب الأزمات المتلاحقة في الهيئة الحاكمة لكرة القدم في إفريقيا، خاصةً في ظل علاقته القوية مع أبو ريدة.

من جهته، يكافح أحمد أحمد منذ عدة أشهر تخفيف وطأة الأزمات، إلا أنه مع نهاية كل مشكلة يدخل في أخرى، حيث كانت المفاجأة الأخيرة بتقديم المغربي معاذ حجي، السكرتير العام للكاف استقالته من منصبه، في ظل التقارير التي تشير لوجود مخالفات مالية بالجملة داخل أروقة الكاف.

استقالة معاذ حجي تعد نقطة تحول خطيرة في مستقبل أحمد أحمد واستمراره في الكاف، حيث سبق للمالاجاشي وأن أٌقال عمرو مصطفى مراد فهمي، من ذلك المنصب منذ عدة أشهر بعد اتهام الأخير له بالتسبب في فساد مالي خلال فترة وجوده على رأس هرم المسئولين في الكاف، ليُعيّن رئيس الكاف حجي بدلًا منه، إلا أن الأخير فاجئه بالاستقالة أمس.

ووفقًا لبعض المصادر فإن استقالة معاذ حجي تأتي لأسباب شبيهة بالتي أطاحت بعمرو مصطفى فهمي من منصبه منذ عدة أشهر، وهي وجود خلافات بين المغربي والمالاجاشي على وجود تلاعب مالي في المؤسسة الإفريقية.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد كشفت نتائج تحقيقات الشركة التي تولت مهمة التدقيق في الأمور المالية داخل الكاف في الأشهر والسنوات الماضية، والتي أكدت –وفقًا للصحيفة الأمريكية- أن هناك فساد مالي يُقدر بملايين الدولارات في الاتحاد الإفريقي.

ورد الاتحاد الإفريقي على تلك التقارير مؤكدًا أنه سيحفتظ بحقه في اتخاذ إجراءات قانونية ضد جميع مؤلفي التقارير الصحفية الخاطئة التي لا أساس لها من الصحة -على حد نص البيان الرسمي الصادر من الكاف- منذ عدة أسابيع.

وعلى الرغم من تلك التقارير، إلا أنها تأتي بعد أشهر قليلة من إلقاء القبض على أحمد أحمد من السلطات الفرنسية في باريس على خلفية تورطه في اتهامات بالفساد، قبل أن يتم إخلاء سبيله.