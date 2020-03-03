تقرير رسمي: واحد من كل خمسة عمال في بريطانيا يغيب عن العمل حال تفشي كورونا

تلقت الشركات في بريطانيا تحذيرا من احتمال تغيب ما يصل إلى 20% من عمالها عن العمل في حالة وصول انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد 19) إلى ذروته في البلاد.

ونشرت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء خطتها للتعامل مع فيروس كورونا مع وصول عدد حالات الإصابة المؤكدة به في بريطانيا إلى 51 حالة. وتتضمن الخطة السيناريو الأسوأ وتحول الفيروس إلى وباء حيث يمكن أن يؤدي إلى غياب نحو خمس إجمالي العاملين في بريطانيا أي أكثر من 6 ملايين شخص عن وظائفهم بسبب المرض.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن هذه الأزمة ستمضي وفق نموذج الأواني المستطرقة، حيث يمكن أن يغيب بعض العمال الأصحاء للعناية بآخرين أصيبوا بالفيروس أو لرعاية أطفالهم إذا أغلقت المدارس، مضيفة أن فترة ذروة انتشار المرض يمكن أن تستمر ثلاثة أسابيع بحسب خطة الحكومة البريطانية.

وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قد أبلغ البرلمان اليوم الثلاثاء بوصول عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس حتى التاسعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي إلى 51 حالة، مضيفا "أصبح احتمال رؤية انتشار واسع للفيروس في البلاد أقوى".

كان هانكون يطلع البرلمان على أحدث تطورات قضية كورونا، بعد إعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون حزمة إجراءات الطوارئ لمواجهة الفيروس في وقت سابق من اليوم.

وقال جونسون إنه مستعد لإغلاق المدارس وإلغاء الأحداث العامة، رغم أن مسؤولي الصحة في بريطانيا غير متأكدين من ضرورة اتخاذ مثل هذه الإجراءات.