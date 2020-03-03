فيروس كورونا يدفع حكومات أوروبية إلى البحث عن حلول



يعكف زعماء أوروبيون، اليوم الثلاثاء، على إيجاد سبل للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد، أو على الأقل تحديد وسائل للحد من الضرر الذي يسببه الوباء.



ومن المقرر أن تجتمع وحدة الأزمات التي أنشأتها الحكومة الألمانية لمكافحة تفشي فيروس كورونا اليوم الثلاثاء، حيث دعا بعض السياسيين البارزين في البلاد إلى اتخاذ تدابير للمساعدة في حماية الاقتصاد الألماني ومنع الركود.



وقال كريستيان ليندنر، رئيس الحزب الديمقراطي الحر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "حماية السكان تأتي أولا. لكن يجب أن نتفاعل أيضًا مع العواقب الاقتصادية المحتملة".



وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد دعت أمس الاثنين الحكومات إلى دعم الاقتصاد في مواجهة فيروس كورونا الجديد، محذرة من أن النمو العالمي قد يصل إلى حوالي 5ر0% هذا العام في أفضل سيناريو.



وظهر الفيروس الذي بدأ انتشاره في الصين في ديسمبر الماضي الآن في معظم الدول الأوروبية، وخاصة في إيطاليا.



وفي بولندا، حيث لم يتم تأكيد أي حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد حتى الآن، اعتمد المشرعون في مجلس النواب أمس مشروع قانون بشأن التدابير الخاصة الرامية إلى الحد من انتشار مرض "كوفيد 19".



ويسمح التشريع، من بين أمور أخرى، للشركات أن تأمر موظفيها بالعمل عن بعد، أو شراء مجاني للمعدات الطبية اللازمة لمكافحة الفيروس.



ويوسع التشريع أيضا صلاحيات مفتشية الصحة العامة في البلاد في حالة حدوث وباء، وتطبيق بدل للآباء الذين سيتعين عليهم رعاية أطفالهم في حال إغلاق رياض الأطفال أو المدارس.



وذكر وزير التنمية البولندي جادويجا اميلويش صباح اليوم في تصريحات إذاعية أن القانون يسمح لمسؤولي الإدارة العامة بالبدء السريع في العمليات الضرورية في ظروف استثنائية.