كيف أصاب «كورونا» قطاعات السياحة بمختلف دول العالم في مقتل؟

تسبب فيروس كورونا المستجد، في إلغاء رحلات الطيران وتغيير وجهات العطلات؛ تجنبا لأماكن الوباء، أما الفنادق الفاخرة، في العديد من دول العالم فقد خوت على عروشها، والمطاعم الشاطئية التي اعتاد السياح زيارتها، فقدت زوارها، وباتت الدول التي تعتمد على السياحة، تعاني نتائج الأزمة على اقتصادها بينما أصبحت الأزمة مسمار نعش أخير لبعض الدول التي لم يكن ينقصها سوى كورونا حتى ينهار قطاع السياحة لديها.

وتستعرض «الشروق» في التقرير التالي أبرز تداعيات انتشار وباء كورونا على قطاعات السياحة بدول العالم المختلفة، حيث إن السائح الصيني قد شكل ثروة هامة لها خلال السنين الماضية، وتحرض تلك الدول على أن تكسبه لسنوات مقبلة، قبل أن يصبح أول خسائرها مع انتشار كورونا.

- أدنى معدلات سفر جوي منذ هجوم 11 سبتمبر

وبحسب شركة طيران يونايتد إير لاين الأمريكية فقد حدث انخفاض بـ100% في رحلاتها الجوية من وإلى الصين خلال الأسبوع الماضى بينما انخفضت معدلات رحلاتها الجوية عبر دول شرق آسيا بـ75%.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، يعد المسافرون الصينيون أكثر الشعوب استخداما للنقل الجوي حول العالم بـ180 مليون مواطن حامل لجواز سفر مقارنة بالأمريكيين الذين لا يتجاوز عدد حاملي جوازات السفر منهم 147 مليون شخص، وعقب اندلاع أزمة كورونا تم إلغاء معظم الرحلات الجوية العالمية من وإلى الصين.

وأما رحلات سفر العمل فقد تقلصت بشدة، نظرا لإلغاء مؤتمرات عالمية هذا الأسبوع كان سيحضرها نحو 100 ألف شخص مثل معرض جنيفا موتورس ومؤتمر إف بي للفيسبوك ومؤتمر إي تي بى برلين للسفر.

وحذرت شركة أمازون ذات حجم العمالة المرتفع، من السفر لأسباب غير ضرورية بينما قدرت منظمة جلوبال بزنس ترافلينج نسبة تدني سفر العمل حول العالم بـ37%.

وأما عن سفر العطلات فقد شهد تدنيا مشابها إذ قامت منظمة كايزر فاميلي باستطلاع آراء نحو 1200 أمريكي تبين أن شخصا بين كل 8 منهم قرر تغيير خطة سفره أو إلغائها بسبب انتشار كورونا.

ويقول سكوت سولونبرينو مدير منظمة بزنس جلوبال إن حالة تجنب الناس للسفر التي نواجهها الآن، أشبه ما تكون بنفس توجه الناس وقت هجوم 11 سبتمبر ولكن الفرق، أنه بعد الهجمات بدأ الناس يستعيدون ثقتهم بالرحلات الجوية مع الوقت وأما مع فيروس كورونا فقلق الناس حيال السفر يتنامى يوما بعد آخر.

- الأثر المدمر على الدول في محيط الصين

يعد السائح الصيني عنصرا أساسيا لأي قطاع سياحي حول العالم ولكن دولا بمحيط الصين تعتمد بشكل أكبر على السائح الصيني.

استقبلت اليابان العام المنصرم أكثر من 9 ملايين سائح صيني ما يدلل على مدى اعتمادها على الصينيين في مجال السياحة ولكن بعد ظهور كورونا في الصين وقعت الأزمات كما يلي:

شركة طيران ناريتا اليابانية، أعلنت انخفاض رحلاتها من الصين بنسبة 66.5% وأما عن منتجعات العيون الدافئة الاستشفائية بمقاطعة أيشي اليابانية فقد أعلنت إفلاسها وفقا لمنظمة توكيو شاكو للأبحاث.

وأضافت منظمة أبحاث أن 70% من 12 ألف شركة قامت باستطلاع آرئهم أكدوا تأثر عملهم بكورونا.

وأما اتحاد حافلات هيكيدو للنقل فقد أكد خسارته 110 ملايين ين ياباني بسبب كورونا.

وتم إغلاق ديزني لاند اليابانية لمدة أسابيع لتجنب وقوع حالات مصابة.

وأما عن إندونيسيا فجزيرة بالي المعروفة بطبيعتها وشواطئها الساحرة أصبحت مدينة أشباح وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، بينما تم إغلاق كثير من المطاعم وباخرات الترفيه التي اعتمدت على السياح الصينيين تحديدا.

وبحسب مدير هيئة السياحة في جزيرة بالي، فقدت الجزيرة هذا الشهر وحده 100 ألف سائح صيني كان من المقرر قدومهم لقضاء العطلة.

- قطاع السياحة الأوروبية ثاني الخاسرين

رغم أن أوروبا أبعد عن الصين وأقل اعتمادا على سائحيها بخلاف دول الطوق مثل اليابان وغيرها إلا أن السائح الصيني شكل نسبة كبيرة من السياح القادمين لأوروبا بجانب أن انتشار المرض ببلدان أوروبية وجه صفعة إضافية لمجالات السياحة لديها.

وصرح مسؤول السوق الأوروبي الداخلي تيري بريتين اليوم الاثنين، بخسارة القطاع السياحي الأوروبي مليار يورو خلال شهر فبراير بسبب انتشار عدوى كورونا.

وأما في دولة فرنسا صاحبة أكبر عدد زائرين بـ89 مليون شخص زاروها عام 2018 فقد انخفض دخل السياحة لديها بسبب كورونا بين 30% و40% وفقا لوزير ماليتها برونو ليدامير الذي صرح بذلك في اجتماع قمة الـ20 بالرياض.

وأيضا في فرنسا يستمر إغلاق متحف الوفر اليوم الاثنين، لثاني أيامه خوفا من وجود فيروس كورونا داخله عقب زيارة لفريق إيطالي كان في مهمة لجلب لوحات للرسام ليوناردو دافينشي.

وفي إيطاليا التي شهدت تفشيا للوباء فقد كانت النتائج على السياحة كارثية فبحسب اتحاد العاملين بقطاع السياحة الإيطالية، انخفضت نسبة حجوزات فنادق العاصمة روما بـ90% ما قيمته 100 ألف يورو.

وأضاف الاتحاد أن الحجوزات انخفضت بجزيرة سقلية الإيطالية بـ80% بينما انخفضت في مدينة لومباردي بـ40%.

وواجهت كل من بريطانيا وألمانيا والنمسا خسائر متفاوتة ولكن المسؤولين هناك أكدوا عدم تأثر القطاع بقلة السياحة الصينية لأنها لم تكن تشكل بالنسبة إليهم أكثر من 3% إلا إن كثيرا من المطاعم الصينية هناك تواجه مشكلة اقتصادية لغياب أكثر زبائنها من الصينيين وذلك وفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

- كورونا ضربة قاضية

وعلى خلاف الدول الكبرى التي تأثرت قطاعاتها السياحية جزئيا بسبب كورونا فهناك دول لم يكن ينقصها غير كورونا لتعلن الاستسلام.

ففي أستراليا وقعت أزمة حريق الغابات طوال صيف 2019 لتوقع خسائر هائلة بقطاع السياحة هناك والذي قدرت خسائره بنحو 3 مليارات دولار والذي حاولت الحكومة الأسترالية تعويضه بدعم العاملين بقطاع السياحة بأ50 مليون دولار، ولم تمض أيام حتى زاد انتشار وباء كورونا فاتخذت أستراليا إجراءات احترازية لمنع قدوم أي أحد من الصين لأستراليا ما قدر موقع بزنس إنسايدر أثره على السياحة الأسترالية خلال شهر مارس بـ655 مليون دولار مع العلم بأن الدخل السياحي الذي اعتادت أستراليا تحصيله سنويا كان يساوي 7.8 مليار دولار.

وأما في دولة إيران فبالكاد تستطيع السياحة الصمود بوجهه موجات من العقوبات الأمريكية حالت دون زيارة كثيرين لها رغم امتلاك إيران لـ24 موقعًا أثريًا مدرجة لدى اليونيسكو.

ويأمل قطاع السياحة الإيراني الانتعاش بحلول رأس السنة الفارسية في شهر مارس المعروفة بنيروز.

ولكن بعد وفاة العشرات هناك بسبب كورونا تم رصد إلغاء الحجوزات بـ80% من فنادق ولاية شيراز وفقا للتصريحات الرسمية، وأما مدينة مشهد فقد تم إلغاء الحجوزات بـ90% من فنادقها وكذلك الأمر بمدينة قم وفقًا لصحيفة همشري الإيرانية.