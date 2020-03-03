‪يفتتح الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، غدا الأربعاء، المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2020، الذي ينعقد في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة 64 شخصية من كبار المسؤولين الحكوميين، ونخبة من الخبراء يمثلون 16 دولة عربية وأجنبية، يقدمون 57 فعالية متنوعة بين جلسات حوارية وخطابات ملهمة وورش عمل وجلسات عصف ذهني ومنصات تفاعلية.‬.

‎وتتناول الدورة التاسعة من المنتدى، التي ينظمها المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على مدى يومين، أربعة محاور تشمل ترسيخ ثقافة التفاعل في الحكومة، والتكنولوجيا كممكن للمجتمعات، والاتصال عبر الثقافة، والرفاه الفردي والمجتمعي.‬

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‎‪ويتحدث في افتتاح أعمال اليوم الأول من المنتدى، الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والأمير الحسن بن طلال، رئيس منتدى الفكر العربي في كلمة مسجلة، والدكتور طلال أبو غزالة، المؤسس والرئيس، مجموعة طلال أبو غزالة العالمية، والرئيس خوان سانتوس، رئيس جمهورية كولومبيا (2010-2018)، الحائز على جائزة نوبل للسلام للعام 2016.‬

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‎‪ويستهل أعمال اليوم الثاني، طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وميشال جان، الحاكم العام والقائد الأعلى للقوات المسلحة الكندية (2005-2010)، الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية (2015- 2019)، ومعتز مشعل، استراتيجي تطوير حياة وأعمال، وكاتب ومتحدث دولي.‬

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‎‪وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام: "مع انطلاقة كل دورة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي نكون قد اجتزنا مرحلة هامة في مسيرة بناء منظومة اتصال حكومي متطورة بمفاهيمها وثقافتها وأدواتها ونتائجها، تستجيب لخصوصية الثقافة العربية وتدعم طموحات وأحلام شعوبنا وتعزز علاقتهم بمؤسساتهم الرسمية.‬

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‎‪وأضاف: "تمكنت الشارقة من خلال تنظيمها للمنتدى من تعزيز دورها الريادي على مستوى المنطقة في إطلاق ورعاية المبادرات التنموية التي لها أهمية البالغة في رفعة وتطور المجتمعات، وفي تحقيق مساعي التنمية والتقدم والازدهار، ورسخت مكانتها قائدةً لتجربة الاتصال الحكومي وراعية لتطورها.‬

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من جانبه، قال الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، الذي يشارك في أعمال المنتدى: "يشكل الاتصال الحكومي جوهر عملنا في دائرة العلاقات الحكومية في إمارة الشارقة، حيث تكمن مهمتنا الأساسية في التواصل مع الجمهور والجهات والمؤسسات على مستوى العالم لبحث سبل التعاون والعمل المشترك في المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية والاجتماعية وغيرها، لتحقيق الفائدة‬".