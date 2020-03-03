 إزالة 9 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية الميمون شمال بني سويف - بوابة الشروق
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إزالة 9 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية الميمون شمال بني سويف

حازم الخولى
نشر فى : الثلاثاء 3 مارس 2020 - 8:59 م | آخر تحديث : الثلاثاء 3 مارس 2020 - 8:59 م

شنت الوحدة المحلية بقرية الميمون في بني سويف العديد من الحملات لمواجهة التعدي على أملاك الدولة، وذلك بإشراف شريف ياسين، رئيس الوحدة، وجمال عبد العظيم، سكرتير الوحدة.

وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 9 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية في المهد بمساحة 6 قراريط، و18 سهمًا تابعة لجمعيات زراعية بني سليمان، وبني نصير وبني حدير، وصيانة كشافات الإنارة بعزبة التربيعة، ومتابعة أعمال زراعة أعمدة الإنارة في الطرق الرئيسية، ومناطق الحيز العمراني.

ويأتي ذلك بناء على تعليمات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال إزالة التعديات خاصة في المهد، ومواجهة جميع صور الإشغالات التي تعطل حركة السير والمرور، مع ضرورة تكثيف جهود المتابعة لتفقد مستوى الخدمات وأن يكون على رأس الجولة رئيس الوحدة المحلية، وبناءً على تعليمات المحاسب عادل ضيف الله، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطي.


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