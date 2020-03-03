برلمان سلوفينيا يجري تصويتا بالثقة على رئيس الوزراء المعين يانيز يانشا

من المقرر أن يجري برلمان سلوفينيا، اليوم الثلاثاء، تصويتا بالثقة على رئيس الوزراء المعين يانز يانشا، الذي شكل ائتلافا جديدا بعد استقالة مريان شاريتش المفاجئة قبل شهر.

وحصل يانسا "61 عاما"، رئيس الحزب الديمقراطي المحافظ، على دعم أحزاب "الوسط الحديث" و"سلوفينيا الجديدة" و"المتقاعدون"، حيث توصلت الأحزاب الثلاثة إلى جانب حزبه، إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي جديد بعد ما يقرب من شهر من استقالة شاريتش والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة.

ويحظى الائتلاف بعدد 48 مقعدا في البرلمان من أصل 90، على الرغم من وجود بعض الشكوك حول ما إذا كان جميع السياسيين التابعين للشركاء الثلاثة الاصغر، سيصوتون بالفعل لرئيس الوزراء الجديد.

وفي حال تم انتخاب يانسا، فسيكون أمامه 15 يوما لتقديم الحكومة الجديدة.