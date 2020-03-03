مصدر: ننتظر التقرير النهائي للطب الشرعي لمعرفة سبب وفاة مربية الكلاب في دهب

مصدر بالطب البيطري: نقل 700 كلب إلى مزارع بالقاهرة والغردقة

قال مصدر أمني بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، إنه حتى الآن لم يرد التقرير النهائي من الطب الشرعي، للسيدة الانجليزية "آن جونسون" التي لقيت مصرعها عقب عقرها من الكلاب داخل مزرعة كانت تديرها في مدينة دهب، بعد أخذ عينات من الجثة، وإجراء تحاليل عليها لبيان أسباب وفاتها.

وأضاف المصدر لـ"الشروق"، أنه لن يتم إصدار تصريح بدفن الجثة؛ لعدم ورود التقرير النهائي من الطب الشرعي.

وذكر مصدر من مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، لـ"الشروق" أنه صدر قرار بنقل جميع الكلاب التي توجد بمزرعة الكلاب بمدينة دهب، والتي كانت تعتني بها "آن جونسون" التي لقت مصرعها عقب عقرها من الكلاب داخل المزرعة، إلى مزارع مرخصة بمحافظتي القاهرة والغردقة.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه جاري التنسيق بين مديرية الطب البيطري، ومحافظة جنوب سيناء، وجمعيات الرفق بالحيوان، للبدء في عملية النقل، ومن المقرر أن تجرى عملية النقل خلال مراحل، نظرا لأن عدد الكلاب بالمزرعة يتجاوز الـ700 كلب.

وتلقى اللواء محمد خريصة، مدير أمن جنوب سيناء، منذ 3 أيام بلاغا من العميد شريف نافع، مأمور قسم شرطه دهب يفيد مقتل آن جونسون 61 عاما مواليد 17 فبراير 1959)، بعد تعرضها لهجوم شرس من كلاب.

وانتقل إلى موقع الحادث مأمور القسم، وفريق من المباحث برئاسة العقيد أحمد محفوظ، مفتش مباحث دهب، والرائد أحمد السوركي، معاون المباحث، للتحقيق في الواقعة.

وتبين من التحريات الأولية للحادث بعد سماع أقوال الحارس وتشريح الجثة، وجاء السيناريو كالتالي: الكلاب كانت جائعة منذ 3 أيام وأثناء فتح المجني عليها لشيكارة طعام الكلاب الجاهز "دراي فود"، هجم على الشيكارة كلب "بيتبول" فأوقع السيدة أرضا فاصطدمت رأسها بحجر فحدث لها نزيف داخلي، أفقدها الوعي وتناثر الأكل على جسمها ووجهها فأكلوا لحم وجهها مع الأكل الخاص بهم وأكلوا الأوعية الدموية بالعنق وكسروا لها عظمة الترقوة و4 ضلوع.