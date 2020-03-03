تقارير: الاتحاد الإيطالي يحقق بشأن هجوم رئيس إنتر ميلان على دال بينو

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فتح الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تحقيقا في الهجوم اللفظي الذي قام به ستيفن تشانج رئيس نادي إنتر ميلان ضد رئيس رابطة الدوري الإيطالي، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الإيطالية اليوم الثلاثاء.

وكتب تشانج على تطبيق انستجرام إن رئيس الرابطة باولو دال بينو "مهرج" ويجب أن يخجل من "التلاعب بمواعيد المباريات ودائما ما يضع الصحة العامة كاعتبار ثاني".

واختلف رجل الأعمال الصيني، الذي يتولى رئاسة إنتر منذ أكتوبر 2018، مع دال بينو بسبب إعادة جدولة مباريات الدوري حيث تكافح إيطاليا تفشي فيروس كورونا، الذي ظهر في الصين في ديسمبر الماضي.

وتم تأجيل مباريات إنتر ميلان في الجولتين الماضيتين ويخشى الفريق من مواجهة جدول مزدحم حيث ينافس الفريق في بطولة كأس إيطاليا والدوري الأوروبي، بالإضافة للمنافسة على لقب الدوري الإيطالي، حيث يحتل الفريق المركز الثالث.

وتشانج /28 عاما/ هو نجل تشانج جين دونج رئيس رئيس المجموعة القابضة الصينية "سونينج" والتي حصلت على حقوق إدارة إنتر ميلان في 2016.