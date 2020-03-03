خالد مجاهد يكشف موعد عودة وزيرة الصحة من الصين

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن عودة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والوفد المرافق لها من الصين، بنهاية هذا الأسبوع، مشيرًا إلى اتباع كل إجراءات الحجر الصحي لهم فور الوصول إلى المطار.

وأضاف «مجاهد» أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الوزيرة عقدت مؤتمرًا صحفيًا خلال زيارتها تحدثت فيه عن ثمار الزيارة وهدية الرئيس السيسي وتضامن مصر مع الشعب الصيني، ذاكرًا أن الجانب الصيني نقل شكر الرئيس الصيني بالزيارة.

وأوضح أن الزيارة اقتصرت على العاصمة بكين وزيارة مقر السفارة المصرية والبرلمان الصيني ومقر وزارة الصحة الصينية، مؤكدًا على اتباع الجانبين المصري والصيني كل الإجراءات الوقائية بدقة شديدة أثناء التعامل.

ولفت إلى أن الإجراءات شملت ارتداء الكمامات، واستخدام المطهرات في التعامل مع الأسطح أو الأوراق، والحفاظ على مسافة معينة أثناء الجلوس والاجتماعات أثناء كل اللقاءات، معقبًا: «الإجراءات موجودة ولكن العمل يُؤدى بنسبة 100%».

وأشار متحدث الصحة إلى أن الصين تأثرت خلال الفترة الماضية؛ بسبب «كورونا»، متابعًا أن هناك بداية لعودة الاقتصاد والحياة في الصين مرة أخرى وتحسن الأمور بالبلاد.

والتقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فور وصولها إلى جمهورية الصين الشعبية، أمس الاثنين، نائب رئيس البرلمان الصيني رئيس جمعية الصليب الأحمر، والقائم بأعمال رئيس اللجنة الوطنية للصحة "القائم بأعمال وزير الصحة الصيني"، يأتي ذلك خلال زيارتها إلى الصين والتي تحمل خلالها رسالة تضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى جمهورية الصين الشعبية، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).