استطلاع: الغالبية العظمى في الاتحاد الأوروبي تهتم بقضية حماية المناخ

كشف استطلاع حديث للرأي أن الغالبية العظمى للمواطنين في الاتحاد الأوروبي تهتم بمسألة حماية المناخ.

وأظهر الاستطلاع، الذي نشرت نتائجه المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، أن 94% من الأوروبيين ذكروا أن حماية المناخ أمر مهم بالنسبة لهم.

وصنف 91% من الأوروبيين تغير المناخ على أنه مشكلة خطيرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

وذكر 78% من الذين شملهم الاستطلاع أن قضايا البيئة لها تأثير مباشر على حياتهم اليومية وعلى صحتهم، بينما اعترف 68% منهم أن سلوكهم الاستهلاكي يؤثر سلبا على البيئة في أوروبا وباقي العالم.

ويرى 90% من الأوروبيين أن المواد الكيماوية الموجودة في منتجات تُستخدم في الحياة اليومية تضر بالبيئة، بينما يرى 89% منهم أن المنتجات البلاستيكية تتسبب في أضرار للبيئة.

شمل الاستطلاع الذي أجري في كافة دول الاتحاد الأوروبي 27 ألف شخص، وذلك خلال الفترة من 6 حتى 19 كانون أول/ديسمبر الماضي.