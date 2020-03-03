شهدت المتاجر البريطانية ارتفاعا غير مسبق في عمليات شراء المنتجات والسلع الغذائية، وذلك بسبب الذعر الذي تسبب فيه فيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية، فيما وضعت محلات السوبر ماركت، خطط طوارئ لإطعام المواطنين في حالة حدوث تصعيد مفاجئ.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، قال مسؤول تنفيذي سابق في Tesco، وهي أكبر سلسلة متاجر في بريطانية تعمل في مجال التموين الغذائي، إن تفشي مرضًا كبيرًا في بريطانيا كالكورونا، سيؤدي سريعًا إلى وجود أرفف فارغة وأعمال شغب بسبب الغذاء، بعدما ارتفع الطلب على الغذاء بشكل استثنائي.

وارتفع الطلب على منتجات التنظيف والمعقمات اليدوية، وخاصة جل مطهر اليد، حيث قالت سلسلة متاجر ليدل الأوروبية، إنها تشهد زيادة كبيرة في الطلب على المنتجات والمطهرات.

يأتي ذلك بعد أن تضاعفت مبيعات المطهرات اليدوية في جميع محلات السوبر ماركت أكثر من ثلاثة أضعاف خلال الشهر الماضي، عقب ظهور حاالات مصابة بكورونا في المملكة المتحدة، ما سبب حالة من الذعر.

ويقول خبراء الصناعة أن محلات السوبر ماركت لديها خطط طوارئ للتعامل مع سيناريو أسوأ الحالات، وعلى الرغم من الضغوط ، ستضمن بقاء المواد الغذائية على الرفوف، بحيث تعمل محلات السوبر ماركت جنبًا إلى جنب مع الموردين لتقليص مجموعة الأطعمة والبقالة المتوفرة، حسبما ذكرت الجارديان.

لكن مع ذلك، حذر برونو مونتاين، كبير محللي أسواق المواد الغذائية، وهو مسؤول تنفيذي سابق في شركة Tesco، قائلاً: "إذا حدث تفشي رئيسي لكورونا، فسوف يؤدي ذلك سريعًا لارتفاع الشراء، والأرفف الفارغة ، وأعمال شغب الغذاء".

وقال السيد Monteyne ، الذي يعمل الآن لسوق الأوراق المالية بيرنشتاين ، لمجلة الصناعة The Grocer: "من المؤكد أنه يتم وضع خطط مع الموردين لترشيد نطاقات المنتجات عند الضرورة نعم سيكون الأمر فوضويًا ونتوقع صورًا لأرفف فارغة لكن الصناعة ستحافظ على تغذية البلد".