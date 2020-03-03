الإمارات: تحميل حزم الوقود النووي في المحطة الأولى بأبوظبي بأمان

أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالإمارات أنها أشرفت على "عملية تحميل حزم الوقود النووي في الوحدة الأولى لمحطة الطاقة النووية بأبوظبي للتأكد من التزامها بالمتطلبات الرقابية"، وأضافت: "خلصت الأنشطة التفتيشية التي قامت بها الهيئة إلى أن عملية تحميل حزم الوقود النووي اكتملت بأمان".

وقالت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء: "نعتزم القيام بعمليات تفتيشية على مدار الساعة من خلال مفتشين مقيمين في المحطة فضلاً عن إرسال مفتشين آخرين لضمان إتمام الاختبارات المختلفة وفقاً للمتطلبات الرقابية في أعقاب اكتمال تحميل الوقود النووي".

وأضافت: "تعمل الهيئة في الوقت ذاته مع بعثة الضمانات التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تزور حالياً المحطة للتأكد على التزام الإمارات بحظر الانتشار النووي".

وأكدت الهيئة أنها ستتولى الدور الرقابي خلال فترة التشغيل لضمان سلامة تشغيل المفاعل في إطار مهمتها في حماية المجتمع والعاملين والبيئة.