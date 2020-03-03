ارتفاع الطلب على السيارة ميني الكهربائية عن التوقعات

قال بيتر نوتا مدير المبيعات وعضو مجلس إدارة شركة صناعة السيارات الألمانية "بي.إم.دبليو" إنه سعيد بوصول الطلب على السيارة الكهربائية الجديدة "ميني إلكتريك" التي تطورها الشركة إلى حوالي 7000 سيارة حتى الآن.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نوتا قوله في تصريحات هاتفية "لم نشعر بمثل هذه السعادة، لكنه رقم قوي للغاية... نحن واثقون تماما من أننا سنسجل عاما قويا مع السيارة ميني الكهربائية وهذا يفوق توقعاتنا".

كانت بي.إم.دبليو قد أعلنت رسميا عن السيارة الكهربائية من طراز ميني لأول مرة في يوليو الماضي، على أن يتم تصنيعها في مصانع الشركة الألمانية ببريطانيا.

يذكر أن مجموعة بي.إم.دبليو تنتج 3 علامات تجارية لسيارات الفارهة وهي بي.إم.دبليو ورولزرويس وميني.