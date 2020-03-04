إغلاق 29 منشأة طبية لعدم الترخيص بسوهاج

أعلن الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن قيام إدارة العلاج الحر بالمديرية بإغلاق 29 منشأة طبية لعدم الترخيص ومخالفة الشروط، كما تم إنذار 13 منشأة بتلافي عدة سلبيات تم رصدها فيها.

ومن جانبه قال وكيل وزارة الصحة بسوهاج، في بيان صحفي له اليوم الثلاثاء، إنه تم تكثيف التفتيش و الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة من قبل إدارة العلاج الحر بالمديرية تحت إشراف الدكتور محمد نصر الدين مدير الإدارة، بالتنسيق مع الرقابة الإدارية للمرور على العيادات والمستشفيات الخاصة، حيث تم استهداف عدد من منشآت مراكز سوهاج والبلينا وطما وطهطا لضبط المخالفين.

وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن إغلاق ٢٩ منشأة طبية، منهم ٨ بطما و٦ سوهاج و٦ طهطا و٩ البلينا، بينهم ٢٦ منشأة لعدم الترخيص، و٣ إغلاق لمدة شهر لمخالفة شروط الترخيص، موضحًا أنه تم إغلاق ٢١ عيادة و٧ معامل ومركز طبي واحد، ولفت إلى أنه تم إنذار ١٣ منشأة بتلافي السلبيات المرصودة أثناء المرور.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام العلاج الحر بسوهاج بصحة وسلامة المترددين على المنشآت الخاصة وتطبيقا لقوانين وشروط الإدارة العامة التراخيص والعلاج الحر بوزارة الصحة.