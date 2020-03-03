نفى المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس، اليوم الثلاثاء، التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واتهامه القوات اليونانية بإطلاق النار وقتل اثنين من المهاجرين وإصابة ثالث بجروح خطيرة.

وقال المتحدث باسم الحكومة ـ في تدوينة له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية ـ "إن قوات حرس الحدود اليونانية لم تطلق أي أعيرة نارية على أي شخص كان يحاول دخول البلاد بطريقة غير شرعية"، ووصف معلومات الرئيس التركي بأنها "خاطئة وكاذبة".

وكانت السلطات اليونانية قد أكدت أنها لن تسمح للاجئين بدخول أراضيها، وحذر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس من أن بلاده لن تتسامح مع أي دخول غير قانوني، وستشدد من التدابير الأمنية على الحدود.. كما اتهم وزير الخارجية اليوناني تركيا بالانخراط في حملة تضليل في ما يخص أعداد اللاجئين الذين دخلوا إلى الأراضي اليونانية من تركيا.