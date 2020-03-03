 موسكو: عقد لقاء أمني روسي - أمريكي على مستوى الخبراء في فيينا قريبا - بوابة الشروق
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موسكو: عقد لقاء أمني روسي - أمريكي على مستوى الخبراء في فيينا قريبا

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 3 مارس 2020 - 4:17 م | آخر تحديث : الثلاثاء 3 مارس 2020 - 4:17 م

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أوليج سيرومولوتوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا والولايات المتحدة ستعقدان لقاء على مستوى الخبراء، بشأن الأمن، في العاصمة النمساوية (فيينا).

وقال سيرومولوتوف لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية إن اللقاء سيتم في المستقبل القريب بالعاصمة النمساوية (فيينا) حيث ستلتقي الأجهزة الأمنية ووكالات إنفاذ القانون، ومجالس الأمن، في كلا البلدين.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت - في وقت سابق - أن لقاءات الولايات المتحدة وروسيا بشأن مكافحة الإرهاب ستصبح سنوية، وستستمر على مستوى الخبراء، في المستقبل القريب.


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