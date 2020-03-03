الشرطة الروسية تلقي القبض على ثلاثة أشخاص سرقوا زبدة بمئة ألف دولار

أعلنت وزارة الداخلية الروسية اليوم الثلاثاء إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في سرقة زبدة بقيمة تتجاوز مئة ألف دولار من شاحنة نقل في موسكو.

ووقعت الحادثة أمام متجر بعدما هدد اللصوص الأشخاص الذين كانوا على متن الشاحنة بما بدا أنها مسدسات، وأجبروهم على الصعود على شاحنات أخرى.

وقالت الوزارة، في بيان، إن اللصوص اقتادوا الضحايا إلى غابة حيث أطلقوا سراحهم. وعندما عادوا إلى الشاحنة وجدوا أبوابها مفتوحة ولم تكن عليها حمولتها التي تقدر بـ 20 طنا من الزبدة، بقيمة تقدر بـ5ر7 مليون روبل (110 ألف دولار).

وأضافت أنه تم العثور على البضاعة المسروقة على متن شاحنة أخرى كانت متوقفة في مكان آخر من المدينة. ويواجه المشتبه بهم تهمة السطو المسلح.