اتصال هاتفي تاريخي بين ترامب ونائب زعيم حركة طالبان

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع نائب زعيم حركة "طالبان" الأفغانية الملا بارادار، بعد أن وقع الجانبان اتفاقا لانسحاب القوات‭ ‬الأجنبية من أفغانستان.

ووصف ترامب المحادثة الهاتفية في تصريحات للصحفيين بأنها "جيدة للغاية"، وفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقال المتحدث ذبيح الله مجاهد على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إن "رئيس الولايات المتحدة ترامب أجرى محادثة هاتفية مع النائب السياسي الملا بردار أخوند. التفاصيل في وقت لاحق"

وأضاف مجاهد في بيان تلقته وكالة رويترز عبر البريد الإلكتروني أن المحادثة استمرت أكثر من 30 دقيقة

ووضعت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس الأثنين، خطط الانسحاب الأولي لقواتها من أفغانستان.

وحدد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، خلال تصريحات صحفية، الإطار الزمني لانسحاب القوات الأمريكية، قائلا إنه فوض قائد القوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر، باتخاذ قرار بدء الانسحاب الأولي الذي سيتم في غضون 10 أيام، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

ووقعت الولايات المتحدة و"طالبان" في الدوحة اتفاق سلام السبت الماضي، في خطوة تمهد لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، وإنهاء حرب مستمرة منذ 18 عاما في دولة تعاني من ويلات العنف.

ومع ذلك، وصف بعض المراقبين الاتفاق، بأنه مغامرة في مجال السياسة الخارجية الأمريكية من شأنها أن تعطي "طالبان" شرعية دولية.