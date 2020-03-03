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روسيا تعلن استعدادها لدعم إيران في مواجهة فيروس كورونا

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 3 مارس 2020 - 10:04 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 3 مارس 2020 - 10:04 ص

أعلنت روسيا استعدادها لتقديم الدعم اللازم لإيران في مجال توفير الاحتياجات الدوائية والمعدات اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.

وقالت آنا بوبوفا رئيسة إدارة مراقبة صحة المستهلك في روسيا ـ خلال لقائها مع السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي ـ إن روسيا تقف إلى جانب الشعب الإيراني في مواجهة الفيروس الجديد.

ومن جانبه، ثمن السفير كاظم جلالي السفير الإيراني في موسكو ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الاخبارية اليوم الثلاثاء ـ استعداد روسيا لدعم إيران في مواجهة الفيروس الجديد، مضيفا أنه بحث مع المسؤولة الروسية وجهات النظر حول الإجراءات المتخذة من قبل البلدين في سياق احتواء الفيروس والسيطرة عليه.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية قد أعلنت أمس الاثنين أن عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع من 593 إلى 978 خلال يومين، بينما ارتفعت الوفيات إلى 54 شخصا.

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