اتحاد المدن بألمانيا يدعو لمباحثات سريعة بين بروكسل وأنقرة

دعا اتحاد المدن في ألمانيا إلى إجراء مباحثات على نحو سريع بين تركيا والاتحاد الأوروبي في ظل تدفق اللاجئين على الحدود التركية-اليونانية.

وقال المدير العام للاتحاد، هلموت دتي، لصحيفة "فيلت" الألمانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء: "الضغط على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في اليونان كبير. لابد من التوصل سريعا لحلول تليق بالكرامة الإنسانية".

وأكد دتي أنه حتى إذا كان تصرف تركيا يمثل إشكالية، لابد من الالتزام باتفاقية اللاجئين مع الاتحاد الأوروبي، قائلا: "يتعين على الاتحاد الأوروبي وتركيا الجلوس إلى طاولة النقاش بأقصى سرعة ممكنة واستيضاح كيفية حدوث ذلك. ويتعين على الاتحاد الأوروبي أن يظهر أخيرا أنه قادر على التصرف –الاتفاق على توزيع عادل للاجئين على الدول الأعضاء (بالاتحاد) يعد أمرا طال انتظاره".

يشار إلى أن قيادات مسؤولة بالاتحاد الأوروبي تعتزم توضيح الوضع على الحدود التركية-اليونانية اليوم الثلاثاء.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، هناك نحو 13 ألف شخص موجودون على الجانب التركي من الحدود.

ومنذ إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت الماضي أن تركيا فتحت حدودها أمام تدفق اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي، تحرك الآلاف باتجاه التكتل. وتصدت قوات الأمن اليونانية لمئات الأشخاص على الحدود باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وأكد دتي أن المدن في ألمانيا لا تزال ترغب في توفير إقامة مناسبة للاجئين الذين هم بحاجة للحماية، قائلا: "لذلك يجب الاقتصار على توزيع اللاجئين الذين لديهم فرص بقاء فقط، على المدن".