باير ليفركوزن يواجه يونيون برلين في الكأس بدون قائده

أعلن بيتر بوس، المدير الفني لنادي باير ليفركوزن الألماني، غياب قائد الفريق لارس بيندر عن مباراة يونيون برلين في ربع نهائي بطولة كأس ألمانيا غدا الأربعاء.

وقال بوس اليوم الثلاثاء عن فرص مشاركة لاعب خط الدفاع:" لا أتوقع أنه سيكون حاضرا"، وكان بيندر قد اضطر إلى الخروج من مباراة فريقه أمام بورتو البرتغالي يوم الخميس الماضي في بطولة الدوري الأوروبي بعد إصابته بكدمة في الفخذ، كما غاب عن لقاء فريقه في الدوري أمام لايبزيج أول أمس الأحد.

كان ليفركوزن قد لعب مؤخرا أمام يونيون برلين في الدوري قبل أسبوعين ونصف الأسبوع وانتهى اللقاء بفوز ليفركوزن، الفريق الضيف، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأضاف بوس:" لاحظنا في برلين أنها كانت مباراة مجهدة للغاية أمام منافس جيد، كما أن المباراة في ليفركوزن لن تكون سهلة".

وكانت آخر مرة فاز فيها ليفركوزن بكأس ألمانيا في 1993، ويسعى بوس إلى حصول الفريق على بطولة كبيرة، وقال "نحن لا نزال مشاركين في ثلاث مسابقات، والآن هو أوائل مارس ولا يزال الوقت طويلا حتى مايو حيث سيتم توزيع الجوائز".