 الحرس الثوري الإيراني: إنشاء مستشفى ميداني لعلاج مصابي «كورونا» -فيديو - بوابة الشروق
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الحرس الثوري الإيراني: إنشاء مستشفى ميداني لعلاج مصابي «كورونا» -فيديو

هديل هلال
نشر فى : الثلاثاء 3 مارس 2020 - 5:30 م | آخر تحديث : الثلاثاء 3 مارس 2020 - 5:30 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد إنشاء الحرس الثوري الإيراني مستشفى ميداني في مدينة قم؛ لعلاج مصابي فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19».

ويتسع المستشفى الجديد لـ 180 سريرًا مخصصًا للمصابين بالفيروس الجديد؛ ضمن الإجراءات التي تتخذها إيران لصد كورونا.

وبحسب وزارة الصحة الإيرانية ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في إيران إلى 77 حالة وعدد المصابين الكلي إلى 2336.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الثلاثاء، إلى أكتر من 2943 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 89 ألف إصابة.

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