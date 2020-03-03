إصابة 3 عمال سقطوا من أعلى سقالة بناء في قنا

الأكثر قراءة
وزارة الصحة تعلن: حالة إصابة بكورونا لشخص أجنبي في مصر
أحدهم أقام علاقة جنسية مع المجني عليه.. جنايات الإسكندرية تُحاكم طالبين 14 مارس
لليوم السادس على التوالي.. الدولار يرتفع في 6 بنوك
مصادر طبية: المصاب الجديد بكورونا مهندس كندي في العقد السادس يعمل بشركة بترول
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟
نعملاأحدهما فقطغير مهتم
النتـائـج
تصويت
أصيب 3 عمال بكسور وسجحات بعد سقوطهم من أعلى سقالة بناء في منطقة مساكن عثمان بمركز قنا، وتم نقلهم في حالة خطرة إلى المستشفى الجامعي.
تلقى اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات، بسقوط 3 عمال، وتم نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي.