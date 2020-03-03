إصابة 3 عمال سقطوا من أعلى سقالة بناء في قنا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب 3 عمال بكسور وسجحات بعد سقوطهم من أعلى سقالة بناء في منطقة مساكن عثمان بمركز قنا، وتم نقلهم في حالة خطرة إلى المستشفى الجامعي.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات، بسقوط 3 عمال، وتم نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي.