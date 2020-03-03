تعطيل المدراس لمدة شهر في الإمارات بسبب «كورونا»

أعلنت الإمارات العربية المتحدة تقديم إجازة الربيع، وتعطيل المدارس لمدة أربعة أسابيع؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19».

ووفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء، قررت الإمارات تعطيل المدارس اعتبارًا من الأحد.

وكانت الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت، في وقت سابق من مساء اليوم، عن تسجيل ست حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا».

ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الثلاثاء، إلى أكتر من 2943 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 89 ألف إصابة.