فرنسا تحقق في بلاغات عن رفع أسعار جل تعقيم اليدين بسبب كورونا

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فتح وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير تحقيقا اليوم الثلاثاء في بلاغات عن ارتفاع أسعار السائل الهلامي (جل) الذي يستخدم في تعقيم اليدين، وسط تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وغرد لو مير على موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، أنه قد تلقى تقريرا بأن أسعار الجل قد تضاعفت، بل وصلت إلى ثلاثة أمثال في بعض المتاجر ومنافذ البيع عبر الإنترنت.

وأوصت السلطات بغسل اليدين بشكل متكرر كإجراء وقائي ضد الفيروس، الذي بدأ ظهوره في الصين أواخر ديسمبر وأصاب أكثر من 190 شخصا في فرنسا، توفي منهم ثلاثة.

وحذر لو مير قائلا: "حتى أدنى التكهنات حول فيروس الكورونا سوف تكون غير مقبولة".

وقال الوزير إن لديه مشروع قرار ينظم أسعار جل التعقيم وأقنعة الوجه، وهو جاهز للتنفيذ حال تبين رفع الأسعار على نطاق واسع.