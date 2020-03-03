تأجيل محاكمة 3 متهمين بالسرقة بالإكراه لـ3 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جيلانى حسن، تأجيل محاكمة 3 متهمين بالسرقة بالإكراه فى مدينة نصر، لجلسة 3 يونيو المقبل، لسماع مرافعة الدفاع.

وأسندت النيابة للمتهمين، أنهم بدائرة قسم مدينة نصر سرقوا المنقولات المملوكة للمجنى عليه الطفل "مازن. م"، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، أثناء سيره بالطريق ليلا اعترضه المتهمين وأشهرا المتهم الأول سلاح أبيض "سكين"، مهددا إياه بينما سيطر عليه ماديا المتهمون الثانى والثالث بتوثيقه من الخلف، وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وبث الرعب فى نفسه والاستيلاء على المنقول حيازته والفرار هاربين.