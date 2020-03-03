إزالة 7 حالات تعد بالبناء على الأرض الزراعية في مركز مطاي بالمنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز مطاي بالمنيا، 7 حالات تعد بالبناء على الأرض الزراعية، وذلك من خلال الحملات التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف حمالات إزالة التعديات على رقعة الأراضي الزراعية وعلى أملاك الدولة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح محمد حلمي رئيس المركز، أن الحملة أسفرت عن إزالة 7 حالات تعد بالبناء على الأرض الزراعية، منها إزالة حالتي تعد بالبناء بحي شمال المركز، و3 حالات تعد بالبناء بحي غرب المركز، وحالتي تعد بالبناء بحي جنوب المركز، وذلك على مساحة إجمالية 1460 مترا مربعا.

وأشار إلى أن تنفيذ الحملات يأتي في إطار جهود الوحدة المحلية للحفاظ على رقعة الأراضي الزراعية.