تشكيل حكومة الوحدة في جنوب السودان في مراحله الأخيرة

قال مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية توت قلواك إن بند تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وصل مرحلة وضع اللمسات الأخيرة.

وحث النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو - خلال لقاء مشترك مع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ونائبه الأول الدكتور رياك مشار في جوبا اليوم الثلاثاء - تطورات تنفيذ اتفاق سلام في جنوب السودان.

وذكر مجلس السيادة السوداني - في بيان - أن دقلو اطمأن على مستوى التعاون بين أطراف السلام بدولة الجنوب، وعزمها على العمل معا لتنفيذ بنود الاتفاق، كما وقف على خطوات التشكيل الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية.

وأوضح توت قلواك - في تصريح عقب اللقاء - أن اللقاء يهدف لاستكمال النائب الأول لجهوده في ملف السلام، والوقوف على تنفيذ الاتفاق باعتباره الوسيط في عملية السلام، وأن السودان هو البلد الضامن للاتفاق.

وأضاف أن الرئيس سلفاكير قدم شكره للنائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، على جهوده من أجل السلام في جمهورية جنوب السودان، وطمأنه على مواصلة العمل في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الذي سيشمل كل الأطراف.