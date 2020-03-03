محمد عاطف مديرا فنيا لمهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية

وقع اختيار إدارة «مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية» الذى يقام خلال الفترة من 12 إلى 17 يونيو 2020 على الناقد السينمائى محمد عاطف ليتولى إدارة المهرجان فنيا.

أعرب عاطف عن سعادته بثقة الفنان سمير صبرى، رئيس المهرجان، وأعضاء الهيئة الاستشارية العليا برئاسة الكاتب محمد سلماوى، وقال: إنه من المتوقع وصول عدد الأفلام المشاركة فى مختلف برامج المهرجان إلى ٤٥ فيلما، وأن باب التقديم ما زال مفتوحا أمام إنتاجات عامى ٢٠١٩ ــ ٢٠٢٠ التى لم يسبق عرضها فى مصر لصناع الأفلام من الدول الفرانكوفونية التى يصل عددها إلى ٨٢ دولة، وذلك حتى تاريخ ١٠ إبريل المقبل من خلال موقع المهرجان على الإنترنت.

ويعد عاطف واحدا من أبرز مبرمجى المهرجانات السينمائية فى المنطقة العربية، فإلى جانب مسئوليته الجديدة فى مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية فهو يعمل أيضا مبرمجا لمهرجان الجونة السينمائى بمصر ومهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، وعضو لجنة اختيار مشاريع الأفلام المقدمة للحصول على منح التطوير وما بعد الإنتاج بسوق مهرجان مالمو للسينما العربية، ومنصة سينيجونة الذراع الإنتاجى لمهرجان الجونة السينمائى، ومسابقة ضوء لدعم الأفلام التى تنظمها وزارة الثقافة بالمملكة العربية السعودية.