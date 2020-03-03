مسؤول تونسي: قد نضطر لاستخدام القوة لفرض الحجر الصحي لمواجهة كورونا

قال عضو بلجنة مجابهة فيروس كورونا المتحور في تونس اليوم الثلاثاء إنه يمكن فرض الحجر الصحي بالقوة العامة في حال تبين عدم الامتثال لهذا الإجراء.

وأعلنت تونس أمس الاثنين عن رصد أول حالة مؤكدة بفيروس كورونا لدى مواطن مصاب عائد من إيطاليا عبر باخرة تقل أكثر من 250 شخصا من المتوقع اخضاعهم للحجر الصحي بحسب ما ذكر مسؤولون بوزارة الصحة.

وقال الطبيب بقسم الطب الاستعجالي وعضو خلية مجابهة فيروس كورونا، سمير عبد المؤمن إن هناك إمكانية للمرور إلى العزل بالقوة العامة، في حال وجدت صعوبات في تطبيق الحجر الصحي.

وأوضح عبد المؤمن في تصريحه لإذاعة شمس الخاصة اليوم "لدينا الفصل 92 من قانون الأمراض الوبائية يمكن تفعيله لاستخدام القوة العامة.. إذا أصبح الأمن القومي مهددا فإن كل الوسائل متاحة. هناك قوانين يجب أن تطبق".

وأوضح عبد المؤمن إنه لم يتم رصد حالة ثانية حتى الآن من المصابين بالفيروس لكنه أفاد بأن لجنة مجابهة فيروس كورونا كانت تقدمت إلى السلطات بطلب تعليق الرحلات الجوية القادمة من إيطاليا.

وأوضح الطبيب "طالبت اللجنة بتعليق الرحلات غير أن القرار يعود الى السلطات ومن بينها رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية".

وفي إجراء احترازي قررت وزارة النقل اليوم تحويل المحطة الجوية في مطار تونس قرطاج الدولي بالنسبة للرحلات القادمة من عدد من المدن الإيطالية، روما وميلانو والبندقية وبولونيا من أجل تعزيز اجراءات السلامة.

وتعيش في إيطاليا جالية تونسية يقدر تعدادها بأكثر من 200 الف شخص.