ارتفاع كبير للأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم

(د ب أ)

استهلت الأسهم الأمريكية تعاملات الأسبوع الجديد، اليوم الاثنين بارتفاع كبير، بعد أن عانت في الأسبوع الماضي من أكبر خسارة أسبوعية منذ الأزمة المالية التي تفجرت في خريف 2008، وذلك على خلفية مخاوف المستثمرين من التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد 19).

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي للأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم بمقدار 1294 نقطة أي بنسبة 09ر5%. في حين ارتفع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا بنسبة 61ر4% وارتفع مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا بنسبة مماثلة، في حين ارتفع مؤشر روسيل 2000 للشركات الصغيرة بأكثر من 8ر2%.

وقال محللون إن الأسواق تراهن على الاستفادة من احتمال إقدام مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي على خفض أسعار الفائدة مجددا للحد من تداعيات أزمة فيروس كورونا.