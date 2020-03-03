وزير الصناعة اللبناني يطالب بالتوقف عن حجز أموال المودعين

طالب وزير الصناعة اللبناني عماد حب الله، اليوم الثلاثاء، مصرف لبنان المركزي والمصارف الخاصة بالتوقف عن حجز أموال المودعين.

وقال الوزير حب الله، في تصريح صحفي عقب لقائه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم: "وضعت الرئيس عون في أجواء التحركات والاتصالات مع حاكم مصرف لبنان، والهادفة إلى تشجيع الصناعيين والإبقاء على عمل المصانع".

وأضاف: "آن الآوان لأن تدور الآلات في المصانع وتشغّل الدورة الاقتصادية، وتؤمّن تكاملها، ولذلك اتمنى على المصارف إيقاف القبض على الأموال والحجز عليها في ما يشبه الحجر الصحي، أو التوقيف الاحتياطي"، متابعا: "لا بدّ من أن يبادر مصرف لبنان والمصارف الخاصة إلى تحرير أموال المودعين".

وأوضح أن "السياسات الخاطئة بدفع الفوائد المرتفعة أوصلتنا إلى الوضع الحالي وإلى ما يرزح تحته اللبنانيون حاليا، بينما وضَعنا السياسات المرنة والتشجيعية والتحفيزية لتشغيل هذه الأموال في مشاريع وتوظيفات انتاجية وهو المطلوب حاليا".

يذكر أن المصارف تحدد سقفاً لسحب المودعين لأموالهم منذ حوالي أربعة أشهر، ويتراوح سقف السحوبات حالياً بين 100 دولار و250 دولار كل أسبوعين، مما فاقم الأزمة المالية والاقتصادية.