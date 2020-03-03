أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن إنشاء 70 مدرسة للتعليم المجتمعي بالمحافظة، في التجمعات السكانية والقرى النائية، بدعم من منظمة اليونسيف.

وكان محافظ مطروح استقبل، اليوم، بمكتبه كلاً من أميرة فؤاد، مدير قسم التعليم بمنظمة اليونسيف، ونهاد مجد، مدير التعليم بمؤسسة مصر الخير وأيمن فكري، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالإسكندرية والبحيرة ومطروح، لبحث أوجه التعاون في خدمة المجتمع المحلي بالقرى والتجمعات الصحراوية، خاصة جهود إقامة مدراس التعليم المجتمعي.

وبحث المحافظ مع مسئولي "مصر الخير"، افتتاح إحدى المدارس قريبا، وتجديد برتوكول التعاون بين المحافظة والمؤسسة، بشأن 95 مدرسة تعليم مجتمعي أقامتها المؤسسة بمطروح، وتشرف عليها مع دعم المحافظة لمرتبات المعلمين بها.

كما تم مناقشة أعمال تطوير عدد من المشروعات الخدمية بقرية القطراني بمدينة براني، من خلال مؤسسة مصر الخير، وإعادة بناء مدرسة أولاد يحيى للتعليم الأساسي، وكذلك مقترح إقامة مركز شباب بالإضافة إلى التدريب على الحرف والصناعات اليدوية ومشروعات مدرة بالدخل لأهالي القرية، ومناقشة إقامة فصل تعليم ابتدائي بتجمع سيول القطعانى بمدينة السلوم، حرصا على استمرار الطلاب بمرحلة التعليم ومنع التسرب من التعليم بعد التعليم الابتدائي، وحصر أعداد جميع الطلاب لإقامة الفصول المطلوبة.

وتقدم محافظ مطروح بالشكر لمسئولي منظمة اليونسيف، ولفضيلة الدكتور على جمعة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر الخير، على دور المؤسسة والمنظمة، في خدمة المجتمعات المحلية، والمساهمة في التنمية خاصة فى قطاع التعليم.

جدير بالذكر أن مؤسسة مصر الخير تعاونت مع محافظة مطروح فى إنشاء عدد 95 مدرسة تعليم مجتمعي، لخدمة أبناء المحافظة في التجمعات والقرى النائية بتكلفة 250 ألف جنيه للمدرسة الواحدة، مع إعداد برامج تأهيل وتدريب للمعلمين العاملين بها ورفع كفاءتهم التربوية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بمطروح.