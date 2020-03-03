وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان أعمال تطوير ميدان التحرير

تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم الثلاثاء، أعمال التطوير الجارية بميدان التحرير، يرافقهم اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء هشام خشبة، رئيس حي غرب وعدد من قيادات المحافظة.

ووجه شعراوي، خلال الجولة، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الميدان التي تنفذها شركة المقاولون العرب، وذلك استعدادًا لاستقبال الحدث الأكثر أهمية وهو نقل المومياوات.

وأكد المحافظ على سرعة الانتهاء من طلاء العقارات المحيطة بميدان التحرير والتي ينفذها حي غرب من استكمال توحيد واجهات المحلات بميدان التحرير، بما يتانسق مع روح الميدان، وطبقًا لمواصفات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بالإضافة إلى استحداث منظومة إنارة لميدان التحرير لإظهاره مضاء بالكامل مع توزيع الإنارة التجميلية بجوار النخيل المنتشر بالميدان.

وشهد ميدان التحرير أعمال تطوير بداية من باب المتحف المصري والحدائق الموجودة بالميدان، حيث تم إعادة زراعتها بالنخيل ونباتات الزينة، كما تم زراعة المنطقة السطحية لجراج التحرير بأشجار الزيتون والنخيل، ونشر المقاعد بطول الحدائق الموجودة بالميدان.