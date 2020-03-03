زعيما الاتحاد الأوروبي يزوران الحدود البلغارية مع تركيا

يعتزم شارل ميشيل، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، و أورزولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، زيارة الحدود البلغارية (التي تمثل الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي) مع تركيا اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك بعد زيارة قام بها المسؤولان الأوروبيان إلى منطقة الحدود اليونانية التركية.

وذكرت الحكومة البلغارية اليوم أن من المنتظر أن يستقل ميشيل وفون دير لاين بصحبة رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف طائرة هيلوكوبتر لتفقد جزء من المنطقة الحدودية الخضراء بين بلغاريا وتركيا و البالغ طولها 259 كيلومترا.

وحسب البيانات الرسمية الصادرة من صوفيا، فإن الوضع في هذه المنطقة لا يزال هادئا، على عكس ما كان عليه الحال على الحدود اليونانية التركية منذ أيام.

وأضافت حكومة صوفيا أن بوريسوف سيطلع ضيفيه على " التدابير الأمنية المطبقة منذ سنوات" عند الحدود البلغارية التركية والتي من شأنها ضمان أمن الاتحاد الأوروبي برمته.

وتابعت الحكومة البلغارية أن بوريسوف سيعقد محادثات مع ميشيل وفون دير لاين في مطار صوفيا حول نتائج لقائه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة مساء أمس الاثنين.

ولم يسفر لقاء بوريسوف وأردوغان عن حصول صوفيا على وعد من الرئيس التركي بالمشاركة في لقاء مع الاتحاد الأوروبي حول الأزمة السورية والمشكلة الراهنة للاجئين، وهو اللقاء الذي كان يخطط بوريسوف لعقده في صوفيا، لكن أردوغان رفض الجلوس على طاولة واحدة مع رئيس الحكومة اليونانية كرياكوس ميتوستاكيس.

ووفقا لتقارير صادرة في صوفيا، فإن أردوغان قال إنه لا يريد المساعدات الإضافية التي تقدر قيمتها بمليار يورو من الاتحاد الأوروبي، للتغلب على أزمة اللاجئين في بلاده.