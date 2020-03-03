ترقب من منظمة الصحة العالمية مع احتفال الكونغو بشفاء آخر مريض بإيبولا

مع احتفال مسؤولي الصحة في الكونغو بشفاء آخر مريض بفيروس إيبولا وخروجه من مركز العلاج في مدينة بيني اليوم الثلاثاء، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي إيبولا لم ينته بعد.

وقالت المنظمة في بيان إن "الاحتفال في بيني خبر رائع وهو نتيجة عمل ضخم من العاملين في مجال الصحة الكونغوليين"، لكنها حذرت من أن خطر ظهور حالات إضافية لا يزال مرتفعا.

وشارك مكتب منظمة الصحة العالمية في أفريقيا على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للعاملين في المجال الصحي وهم يغنون ويرقصون أثناء خروج آخر مريض لديهم .

وكتبت الطبيبة ماتشيديسو مويتي، مديرة المنظمة في أفريقيا على موقع تويتر "لا توجد أي حالات حاليا تحمل فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد نحو عام من مكافحة تفشي الفيروس".

وأضافت أنها فخورة بكل المشاركين قائلة "أشعر بتفاؤل حذر بأننا سننهي تفشي هذا الفيروس قريبا".