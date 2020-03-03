سنغافورة تأمل في استئناف المحادثات حول مشروعي السكك الحديدية مع الحكومة الماليزية الجديدة

أعربت الحكومة السنغافورية عن أملها في استئناف المحادثات مع الحكومة الجديدة في ماليزيا حول مشروعي السكك الحديدية فائقة السرعة بين سنغافورة وكوالالمبور ونظام النقل السريع عبر الحدود بين مدينة جوهور بارو الماليزية وسنغافورة في الأشهر المقبلة.

ونقلت صحيفة "توداي" الإلكترونية السنغافورية اليوم الثلاثاء عن وزير الخارجية السنغافوري فيفيان بالاكريشنان قوله خلال مناقشة في البرلمان أمس إن سنغافورة تتوقع تشكيل الحكومة الماليزية الجديدة واستئناف المحادثات الثنائية خلال القريب العاجل، ما يسهم في استئناف المحادثات.

وأضاف: "نعرف جيدا عددا من الشخصيات في التحالف (التحالف الوطني لرئيس الوزراء الماليزي الجديد)، ونتمنى لهم كل الخير. وواثقون من أننا سنحظى بعلاقات بناءة وذات المنفعة المتبادلة مع ماليزيا، كما نتطلع إلى استئناف المناقشات حول القضايا والمشاريع".