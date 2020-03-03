كوريا الجنوبية: 3 حالات جديدة من الاصابة بفيروس كورونا في الجيش ليصل الإجمالي إلى 31 حالة



أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية ظهور ثلاث حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" من بين أفراد الجنود والمدنيين العاملين في الجيش، مما رفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة في الجيش إلى 31 حتى صباح اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن الوزارة أن الحالات المؤكدة حديثا من الاصابة بالفيروس تضمنت ضابطا بالجيش وموظفا في القوات الجوية المتمركزة في مدينة دايجو جنوب شرق البلاد بالاضافة إلى ضابط من مشاة البحرية في مدينة بوهانج الساحلية الجنوبية الشرقية.

وقالت الوزارة إن من بين الـ 17 حالة في الجيش هناك 11 في القوات الجوية بالاضافة إلى اثنين في قوات المارينز وواحد في القوات البحرية.

واعتبارا من منتصف الليلة، أبلغت كوريا الجنوبية عن 4,812 مريض فيروس، مع ما يقرب من 75% من الحالات التي تحدث في دايغو.