توقيع الكشف الطبي على 453 حالة من سكان القرى الأكثر احتياجا في طنطا

قال الدكتور مصطفى يوسف النجار، رئيس جامعة مطروح، إن القافلة الطبية الخدمية المجتمعية الشاملة بالتنسيق مع جامعة الإسكندرية، واصلت فعاليتها لليوم الثاني على التوالي، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 453 حالة مرضية، لسكان القرى الأكثر احتياجًا.

وأوضح الدكتور عبد المنعم فوزي، منسق عام القوافل المجتمعية بجامعة الإسكندرية، أنه خلال اليوم الثاني للقافلة تم توقيع الكشف الطبي على 283 حالة أطفال، 45 حالة باطنة، 22 حالة نساء وتوليد، 56 حالة جلدية، 25 حالة صدر، كذلك تم إعطاء إرشادات وتوجيه صحي للتوعية بفيروس كورونا، والتهاب الفيروس الكبدي الوبائي "C"، وعدوى المسالك البولية، بالإضافة لقياس العلامات الحيوية، قياس نسبه السكر العشوائي بالدم، وإعطاء توعية صحية عن مرض السكر.

وأشار الدكتور عمرو عبد الحميد عميد كلية الزراعة الصحراوية والبيئية بجامعة مطروح ، إلى أن القافلة الزراعية زارت وحدة الدعم الفني لمدينة براني، والتقت بالمزارعيين، بهدف الوقوف على المشكلات التي تواجههم، من حيث الإصابات المرضية والحشرية لأشجار التين والزيتون، بالإضافة لمزارع الشعير ببراني، حيث تم زيارة خمس مزارع من أشجار الزيتون، وثلاث مزارع لأشجار التين، وثلاثة حقول من محصول الشعير، لتعريف المزارعين بالمبيدات اللازمة للرش والوقاية، والوقوف على بعض المعاملات الزراعية التي تعمل على زيادة المحصول، بالإضافة للتوعية بطرق الحفاظ على المراعي الطبيعية وحمايتها.

وأكدت الدكتورة إيمان خليفة، القائم بأعمال عميد كلية الطب البيطري ب مطروح ، أن الكلية تسعى لتقديم الخدمات المجانية من خلال لفيف من أكبر الأساتذة المتخصصين في الجراحة، الولادة، الأمراض الباطنة والمعدية، أمراض الدواجن، مضيفةً أنه تم توقيع الكشف البيطري في اليوم الثاني للقافلة على 22 حالة أمراض باطنة ومعدية، حالتي جراحة، حالتي ولادة.